35-YEAR-OLD ISRAELI ARRESTED in GREECE over CRETE WILDFIRE — Times of Israel
ACCUSED of ‘NEGLIGENT ARSON’ after LIGHTING BBQ in FOREST despite BAN
EMBERS CARRIED by WIND SPARKED FIRE pic.twitter.com/OJyVBXfJHf
— RT (@RT_com) August 18, 2026
From the Trenches World Report
Enforce our Bill of Rights
35-YEAR-OLD ISRAELI ARRESTED in GREECE over CRETE WILDFIRE — Times of Israel
ACCUSED of ‘NEGLIGENT ARSON’ after LIGHTING BBQ in FOREST despite BAN
EMBERS CARRIED by WIND SPARKED FIRE pic.twitter.com/OJyVBXfJHf
— RT (@RT_com) August 18, 2026