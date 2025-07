-Renewed funding for the war in Jewkraine -More funding for the Jews genocide of Gaza -No accountability for the Jewish blackmail Ped0 Epstein rings -deporting antisemites -removing college funding for “antisemitism” Total Jewish Supremacy

-Renewed funding for the war in Jewkraine

-More funding for the Jews genocide of Gaza

-No accountability for the Jewish blackmail Ped0 Epstein rings

-deporting antisemites

-removing college funding for “antisemitism” Total Jewish Supremacy pic.twitter.com/fhy9jlDDnU — Uncommon Sense (@Uncommonsince76) July 8, 2025 Share this: Print

Email

Gab

Telegram

Tweet