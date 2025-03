✊في غزة، الحق في التواصل محاصر. انضموا إلينا في حملة #لنُعِد_الاتصال_لغّزة

✊In Gaza, the right to communicate is under siege. Join us in the #ReconnectGaza campaign

🚨 Join Campaign | انضم للحملة: https://t.co/TDv7TiFCjJ

🔗 Sign Petition | وقع العريضة: https://t.co/EzZzB2iIEv pic.twitter.com/mwDGvq8cv4

— 7amleh حملة (@7amleh) February 27, 2025