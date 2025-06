Iran’s Tasnim News Agency published footage of the recent rocket salvos launched toward Israeli positions.

🇮🇱🇮🇷 Iran’s Tasnim News Agency published footage of the recent rocket salvos launched toward Israeli positions. Crazy sight 1/ pic.twitter.com/zdJJb1PCmN — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 16, 2025

Up close launch 2/ pic.twitter.com/LkmMVwJ4Tg — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 16, 2025

It disappears in the sky towards Israel 3/ pic.twitter.com/n82e8xInFp — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 16, 2025

Then they appear in Israel 4/ pic.twitter.com/idCIFfUVfk — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 16, 2025

When they land in Israel 5/ pic.twitter.com/34mqmoT1av — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 16, 2025