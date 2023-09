Joe Biden: “It’s time to again ban assault weapons and high-capacity magazines. If you need 80 shots in a magazine, you shouldn’t own a gun.”

