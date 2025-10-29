Kelsi Sheren, A Canadian Military Veteran explains how the Government of Canada is offering Armed Service veterans MAID. Medical Assistance In Dying.

A Must Watch. Kelsi Sheren, A Canadian Military Veteran explains how the Government of Canada is offering Armed Service veterans MAID.

Medical Assistance In Dying. pic.twitter.com/hEHbxEqXm6 — TheRealMrBench (@therealmrbench) October 28, 2025 Share this: Print

Email

Gab

Telegram

Tweet



