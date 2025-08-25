🇺🇸 🇮🇱 'They' are now going after more American soldiers for opposing israel.
An active duty Sergeant is being targeted by enemies both foreign and DOMESTIC. pic.twitter.com/xDJdxGMiUa
— Ken O'Keefe (@RealKenOKeefe) August 23, 2025
From the Trenches World Report
Enforce our Bill of Rights
🇺🇸 🇮🇱 'They' are now going after more American soldiers for opposing israel.
An active duty Sergeant is being targeted by enemies both foreign and DOMESTIC. pic.twitter.com/xDJdxGMiUa
— Ken O'Keefe (@RealKenOKeefe) August 23, 2025