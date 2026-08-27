🚨 BREAKING:
All federal charges against Israeli citizen Uri Solomon, who was caught operating an illegal biological lab in Las Vegas to manufacture deadly pathogens, have been dropped. pic.twitter.com/AUHTeDnB97
— GBC (@GBC_Press) August 26, 2026
From the Trenches World Report
Enforce our Bill of Rights
🚨 BREAKING:
All federal charges against Israeli citizen Uri Solomon, who was caught operating an illegal biological lab in Las Vegas to manufacture deadly pathogens, have been dropped. pic.twitter.com/AUHTeDnB97
— GBC (@GBC_Press) August 26, 2026