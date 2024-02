JUST IN: U.S. Defense Officials Confirm 2,500 Marines Are En Route to Israel-Gaza-Lebanon Region Currently En Route: – Approx 2,500 Marines with the 26th Marine Expeditionary Unit – USS Bataan – USS Carter Hall – USS Mesa Verde Source: USNI News

🚨JUST IN: U.S. Defense Officials Confirm 2,500 Marines Are En Route to Israel-Gaza-Lebanon Region Currently En Route: – Approx 2,500 Marines with the 26th Marine Expeditionary Unit – USS Bataan – USS Carter Hall – USS Mesa Verde Source: USNI News pic.twitter.com/pFK5XX31mE — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 16, 2023 Share this: Print

Email

Gab

Telegram

Tweet