IDF soldiers beat up Christians during
funeral of journalist Shireen Abu Akleh
She’s a Palestinian Christian killed by Israel.
They literally destroyed her casket live on TV. pic.twitter.com/b4MmNhPuTD
— Jvnior (@Jvnior) September 27, 2026
From the Trenches World Report
Enforce our Bill of Rights
IDF soldiers beat up Christians during
funeral of journalist Shireen Abu Akleh
She’s a Palestinian Christian killed by Israel.
They literally destroyed her casket live on TV. pic.twitter.com/b4MmNhPuTD
— Jvnior (@Jvnior) September 27, 2026