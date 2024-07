See what happens when I encounter an Antifa member, a possible child trafficker and a TSA Supervisor “Karen” within 10 mins of standing at the @TSA checkpoint

See what happens when I encounter an Antifa member, a possible child trafficker and a TSA Supervisor “Karen” within 10 mins of standing at the @TSA checkpoint #TSA#SanAntoniAirport pic.twitter.com/zvzwxsNasE — hernando arce (@hernandoarce) July 8, 2024 Share this: Print

Email

Gab

Telegram

Tweet