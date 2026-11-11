An Israeli agent UNLOCKED a Turkish reporter’s iPhone 17 Pro Max without having the password, unlocked all the apps and then covered the cameras. Israel has access to ALL iPhones, which have chips manufactured in Israel.

Agente de Israel DESBLOQUEOU o iPhone 17 Pro Max de um repórter turco sem ter a senha, desbloqueou todos os apps e depois cobriu as câmeras!
Israel tem acesso a TODOS os iPhones, que têm o chip produzido em Israel!
O senado do Brasil vai comprar iPhones para todos os senadores. Serão TODOS espionados!!
Vou entrar na justiça pra barrar essa farra com dinheiro público que ainda deixa os senadores expostos a espionagem! https://t.co/ByaQsyXtpM
— Thiago dos Reis 🇧🇷 (@ThiagoResiste) November 11, 2026
Posted: November 11, 2026
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