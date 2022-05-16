BUFFALO SHOOTING DEBUNKED AS A FALSE FLAG, WITH PROOF, MAYOR ADAMS AND THE RACE CONTRADICTIONS

May 14th, 2022
THIS WAS A PURE FORM OF FEDERAL OPERATIONS FROM (((AMERICAN AGENCIES))) TO CARRY A FALSE FLAG ATTACK YOU WILL SEE IN THIS VIDEO HOW IT ALL MAKES SENSE, AT LEAST TO ME , CORRESPONDING LINKS ARE HERE AS WELL
U.S SUPREME COURT ARTICLE :
MAYOR ERIC ADAMS ARTICLE :
SHOOTING (FALSE FLAG) ARTICLE :
WIKIPEDIA ARTICLE :
FULL MANIFESTO DOWNLOAD IN PDF :
ALLEGED GUNMAN’S FULL NAME : Payton S. Gendron from Conklin NY
FALSE FLAG ATTACK TOOK PLANE IN : 1275 Jefferson Avenue, Buffalo, New York, United States
PLEASE DO YOUR OWN RESEARCH IF YOU THINK I MIGHT’VE GOTTEN THINGS WRONG.