BBC:n dokkarista Mariupolista vuodelta 2014

Ukrainan armeija ampuu omia venäjänkielisiä kansalaisiaan ja polttaa poliisiaseman.

Olin näinä aikoina vielä YLE:llä Ulkolinjan tuotannossa leikkaajana ja muistan miten dokkareita tehtiin oikealla journalistisella kulmalla kuten tässä.

Toimittaja kuvasi tapahtumia paikan päältä, otti tavallisten ihmisten näkökulman esille sekä esitti tilanteen neutraalisti.

Uskallettiin jopa tuoda esiin konfliktin eri osapuolien motiivit ja kannat.

Sitten tapahtui jotain kummallista ja mediasta tuli kaikkialla länsimaissa propagandistinen valehtelukoneisto.

— Sami Antinniemi (@SamiAntinniemi) November 12, 2026