.@NobelPrize dark history repeats with award to Egaz Moniz 1949 for disastrous frontal lobotomy; now @WeissmanLab Kariko 2023 for modification of damaging mRNA making it long-lasting and lethal when coding for the Wuhan Spike Protein. @NobelPrize should help not hurt mankind. pic.twitter.com/U97zjorfLF — Peter A. McCullough, MD, MPH™ (@P_McCulloughMD) October 3, 2023

