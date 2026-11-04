FORBIDDEN STUDIOS PRESENTS:
START WARS: THE PHANTOM PROMISE
Everyone’s realizing Anakin had a point. MAGATARD almost did too. https://t.co/FYYWVJuChO
— Forbidden HQ 🐇 (@WearForbidden) November 3, 2026
Posted: November 4, 2026
Categories: Videos
From the Trenches World Report
Enforce our Bill of Rights
FORBIDDEN STUDIOS PRESENTS:
START WARS: THE PHANTOM PROMISE
Everyone’s realizing Anakin had a point. MAGATARD almost did too. https://t.co/FYYWVJuChO
— Forbidden HQ 🐇 (@WearForbidden) November 3, 2026