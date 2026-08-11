This is OUTRAGEOUS.
An American woman pulled out of her car at gunpoint, TWICE in ONE WEEK, because her vehicle was mistakenly flagged by Flock cameras.pic.twitter.com/iyx45SFEkk
— ThePatrioticBlonde™🇺🇸 (@ImBreckWorsham) August 10, 2026
From the Trenches World Report
Enforce our Bill of Rights
This is OUTRAGEOUS.
An American woman pulled out of her car at gunpoint, TWICE in ONE WEEK, because her vehicle was mistakenly flagged by Flock cameras.pic.twitter.com/iyx45SFEkk
— ThePatrioticBlonde™🇺🇸 (@ImBreckWorsham) August 10, 2026