🚨 New footage: War crime.
An unarmed, handcuffed, blindfolded Palestinian executed at point blank range by Israeli soldiers.
Silence is complicity. #WarCrimes #FreePalestine pic.twitter.com/MxsREsGRYq
— Mahmod Hinawi (@GazaReality) August 9, 2026
From the Trenches World Report
Enforce our Bill of Rights
🚨 New footage: War crime.
An unarmed, handcuffed, blindfolded Palestinian executed at point blank range by Israeli soldiers.
Silence is complicity. #WarCrimes #FreePalestine pic.twitter.com/MxsREsGRYq
— Mahmod Hinawi (@GazaReality) August 9, 2026