Why was Tyler Robinson’s apartment address googled in Hebrew from the Egyptian jet while it sat parked in Lincoln, Nebraska on April 29, 2025?pic.twitter.com/QvvcwNaRMM
— ThePatrioticBlonde™🇺🇸 (@ImBreckWorsham) August 4, 2026
From the Trenches World Report
Enforce our Bill of Rights
Why was Tyler Robinson’s apartment address googled in Hebrew from the Egyptian jet while it sat parked in Lincoln, Nebraska on April 29, 2025?pic.twitter.com/QvvcwNaRMM
— ThePatrioticBlonde™🇺🇸 (@ImBreckWorsham) August 4, 2026