L’HORREUR ABSOLUE.
À Gaza des enfants palestiniens sont déchiquetés par les forces d’occupation israéliennes.
Ne cessez jamais de parler de la Palestine ! pic.twitter.com/BCMFDkNW0h
— Thomas Portes (@Portes_Thomas) May 27, 2026
From the Trenches World Report
Enforce our Bill of Rights
L’HORREUR ABSOLUE.
À Gaza des enfants palestiniens sont déchiquetés par les forces d’occupation israéliennes.
Ne cessez jamais de parler de la Palestine ! pic.twitter.com/BCMFDkNW0h
— Thomas Portes (@Portes_Thomas) May 27, 2026